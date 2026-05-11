A Vietri sul Mare torna la Divina Food Experience | protagoniste le eccellenze enogastronomiche del territorio

Il centro di Vietri sul Mare sarà il luogo di una nuova edizione della Divina Food Experience, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. L’appuntamento è previsto per lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle 19.30 e conclusione alle 24.00. Durante la serata, le strade si trasformeranno in un percorso che coinvolgerà cibo, vino, artigianato e spettacoli.

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