A Vietri sul Mare torna la Divina Food Experience | protagoniste le eccellenze enogastronomiche del territorio
Il centro di Vietri sul Mare sarà il luogo di una nuova edizione della Divina Food Experience, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. L’appuntamento è previsto per lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle 19.30 e conclusione alle 24.00. Durante la serata, le strade si trasformeranno in un percorso che coinvolgerà cibo, vino, artigianato e spettacoli.
Lunedì 18 maggio 2026, dalle 19.30 alle 24.00, il centro di Vietri sul Mare si trasformerà in un percorso diffuso tra cibo, vino, artigianato e spettacolo. Torna la Divina Food Experience, organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare insieme a Erre Erre Eventi e Protocollo Costantino, con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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