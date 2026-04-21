Reggio Calabria Street Food Fest ai nastri di partenza | si scaldano i fornelli nel villaggio del gusto

Da domani, mercoledì 22 aprile, prenderà il via la quinta edizione del Reggio Calabria Street Food Fest, che si svolgerà fino a domenica 26 nel lungomare “Italo Falcomatà”. Sono stati completati gli ultimi preparativi e i partecipanti stanno preparando i loro stand. L’evento si svolge lungo la passeggiata sul mare e prevede la presenza di diversi operatori del settore alimentare.

Ultimi ritocchi e poi si parte. È tutto pronto per l’edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest, in programma da domani, mercoledì 22, a domenica 26 aprile sul lungomare “Italo Falcomatà”. Da qui partirà un proprio viaggio nel gusto che unirà lo Stretto seguendo poi un itinerario tra le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma International Street Food 2026: viaggio green nel gusto a RiccioneDal30 aprile al 3 maggio,il suggestivo giardino diVilla MussoliniaRiccionetorna a essere il cuore pulsante del gusto con l’arrivo dell’International... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma; Reggio Calabria Street Food Fest, sul lungomare già allestite le casette; Street Food Fest 2026: il gusto torna sul Lungomare di Reggio Calabria; Reggio Calabria Street Food Fest, sul lungomare già allestite le casette. Tutto pronto per il Reggio Calabria Street Food 2026Un viaggio nel gusto che unirà lo Stretto seguendo poi un itinerario tra le eccellenze gastronomiche di diverse regioni italiane. Il programma e gli orari ... citynow.it Tutto pronto per il Reggio Calabria Street Food Fest 2026Ultimi ritocchi e poi si parte. È tutto pronto per l’edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest, in programma da domani, mercoledì 22, a domenica 26 aprile sul lungomare Italo Falcomatà. Da ... tempostretto.it Profumo di mare, sapori autentici e tanta voglia di festa! Ci vediamo a Reggio Calabria per il Reggio Street Food Fest dal 22 al 26 aprile! Cinque giorni dedicati al miglior cibo di strada, tra specialità irresistibili, musica, sorrisi e l’atmosfera unica del lu facebook