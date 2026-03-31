Incidente tra due moto in pieno centro a Salerno | un ferito in ospedale

Da salernotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel centro di Salerno si è verificato un incidente tra due motociclisti in via dei Principati. Le due moto si sono scontrate, causando la caduta dei conducenti sulla strada. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione del traffico.

Paura, oggi, in pieno centro a Salerno, dove due moto si sono scontrate in via Dei Principati. Nel violento impatto i due centauri sono caduti rovinosamente sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto uno dei due motociclisti al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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