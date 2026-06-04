Salerno è polemica per le assenze di De Luca Lambiase Udc | Il sindaco preferisce inaugurare le pizzerie

A Salerno, l’assenza del sindaco e ex governatore della regione ha suscitato polemiche tra i cittadini. Lambiase, esponente dell’Udc, ha commentato che il primo cittadino sembra preferire inaugurare attività commerciali rispetto a partecipare a impegni ufficiali. Negli ultimi giorni, il sindaco è stato assente da diversi appuntamenti pubblici e istituzionali, sollevando domande sulla sua presenza e attività nel ruolo pubblico.

“Cresce tra molti cittadini salernitani una domanda tanto semplice quanto inevitabile: che fine ha fatto Vincenzo De Luca? Negli ultimi giorni, infatti, l’ex governatore della Campania e sindaco di Salerno è risultato assente da appuntamenti istituzionali e momenti pubblici particolarmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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