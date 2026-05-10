A Salerno, il sindaco di lunga durata si trova sotto processo dopo aver governato per oltre tre decenni. L'inchiesta riguarda un arco temporale che copre tre decenni di amministrazione, con l'accusa di aver mantenuto il potere per un lungo periodo. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario complesso, con una serie di contestazioni legali che coinvolgono il primo cittadino della città.

Tempo di lettura: 6 minuti Con questo articolo comincia la sua collaborazione con Anteprima 24 Massimiliano Amato: a lui abbiamo chiesto di raccontarci la campagna elettorale di Salerno di Massimiliano Amato – Il corno rosso di corallo – pare sempre lo stesso da più di 30 anni – che agita all’inizio di ogni incontro, a beneficio degli aficionados che si spellano le mani, e per le risate si slogano le mascelle. Gli itinerari studiati con l’autista per evitare le strade “che portano seccia”, come dice lui pagando dazio al vocabolario dell’odiata napoletanità più volgare. Le finte di corpo alla Ronaldinho per scansare incontri sgraditi, pur essi sconsigliati dalla scaramanzia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, il ritorno del sindaco eterno: De Luca processa 30 anni di deluchismo

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