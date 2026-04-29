De Luca sceriffo e teologo per fare il sindaco di Salerno | le amnesie di Don Vincenzo il padrone della Campania

Vincenzo De Luca, attuale presidente della regione Campania, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Salerno, città in cui ha già ricoperto la carica in passato. La sua campagna elettorale si svolge in un clima di grande attenzione mediatica, con dichiarazioni e manifestazioni che attirano l’interesse pubblico. Le sue posizioni e i suoi interventi pubblici sono spesso oggetto di discussione tra gli osservatori politici e i cittadini della zona.

Vincenzo De Luca è sexy, si direbbe giornalisticamente. E sente l’odore del sangue come gli squali in campagna elettorale. Cosi, mentre tenta di ridiventare per la quinta volta sindaco di Salerno, roba che non sarebbe stata possibile nemmeno ai tempi dei Podestà, il rais campano si è esibito in video esilaranti in cui promette ordine e sicurezza nella sua città, dimenticando che dal 1993 la governa il centrosinistra e che la Regione è in mano alla sua coalizione (prima a se stesso) da oltre un decennio. E in un altro video ha decantato le lodi di Papa Francesco a un anno dalla sua morte. In un comizio elettorale, il rais ha detto:”Terrò lontani i ragazzi dalla droga, dai coltelli, dalla movida cafona”, scagliandosi contro i suoi stessi alleati e il consiglio comunale per non avere approvato ancora alcuni atti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Luca sceriffo e “teologo” per fare il sindaco di Salerno: le amnesie di Don Vincenzo, il padrone della Campania Notizie correlate Le manovre di Vincenzo De Luca per diventare sindaco di SalernoE come queste manovre stanno creando problemi al PD, che sa di dover concordare un candidato con il resto del centrosinistra Nel fine settimana... De Luca ci riprova: lo Sceriffo vuole Salerno per la quinta volta e fa saltare il campo largoVincenzo De Lucaci riprova e torna alla ribalta con sette liste con l’intenzione di indossare per laquinta volta la fascia tricolore per la città di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vincenzo De Luca, a Salerno è tornato lo sceriffo: Basta illegalità. De Luca, l’eterno ritorno dello Sceriffo e la nostalgia della Prima RepubblicaL’ex governatore si ricandida a sindaco di Salerno per la quinta volta: solo liste civiche, Pd assente. Viaggio nella fenomenologia di un politico oltre ... ilsecoloxix.it Vincenzo De Luca, a Salerno è tornato lo sceriffo: Basta illegalitàL’ex presidente della Campania, 76 anni, trottola in giro per comizi. E inonda i social di render con gli interventi urbanistici per i prossimi 5 anni di mandato. Piazza Cavour circondata dalle transe ... msn.com