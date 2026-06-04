Il futuro della Salernitana potrebbe essere affidato di nuovo a Serse Cosmi. Il presidente sta valutando la possibilità di confermarlo sulla panchina, anche in vista della prossima stagione. L’ipotesi di un ritorno dell’allenatore già noto alla squadra sta guadagnando terreno tra le opzioni in esame. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma il nome di Cosmi si fa sempre più insistente tra le possibili scelte per la guida tecnica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro della Salernitana potrebbe ripartire da un volto già noto. Tra le valutazioni che il presidente Danilo Iervolino sta portando avanti in vista della prossima stagione, prende sempre più quota l’ipotesi di una conferma di Serse Cosmi sulla panchina granata. Dopo una stagione complessa e caratterizzata da diversi cambiamenti, il tecnico umbro avrebbe conquistato la fiducia dell’ambiente grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane, mostrando capacità di gestione del gruppo e una forte identità caratteriale, elementi che la società considera fondamentali per il rilancio del progetto sportivo. Certo, l’esito... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, prende quota l’ipotesi Cosmi bis: Iervolino valuta la conferma

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