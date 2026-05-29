La Salernitana e i calciatori | Iervolino valuta i germogli e le spine dell' organico granata

La Salernitana ha speso circa 7 milioni di euro per gli stipendi dei calciatori. Tra i giocatori di proprietà, alcuni, come il centrocampista Di Vico e l’attaccante Boncori, sono considerati giovani che devono maturare altrove. La squadra valuta quali elementi possano contribuire alla rosa e quali, invece, siano ancora in fase di sviluppo o di prova. La discussione riguarda anche eventuali future decisioni sul loro impiego o cessioni.

La Salernitana ha speso circa 7 milioni per gli stipendi dei calciatori. Molti sono di proprietà, qualcuno è un germoglio che ha bisogno di sbocciare facendo esperienza altrove - lo ha detto anche il campo, si tratta del centrocampista Di Vico e dell'attaccante Boncori - per riparlarne poi a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Futuro granata e colpo di scena: Iervolino è pronto a cedere la SalernitanaDanilo Iervolino sta valutando di cedere la proprietà della Salernitana a un prezzo simbolico di un euro, con l’intenzione di liberare la società dai...

Futuro granata: firmato il mutuo dissenso, la Salernitana resta a IervolinoLa Salernitana continuerà a essere di proprietà di Danilo Iervolino, dopo la firma di un mutuo dissenso.

Temi più discussi: Nel segno di Villa e Inglese: la Salernitana sbanca Ravenna, ora la semifinale; Playoff Serie C in TV, dove vedere Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli: orari e formazioni; La Salernitana rifila altri due goal al Ravenna e passa alle semifinali dei play off; Salernitana, carica Villa: 'Questo goal lo aspettavo, vittoria dedicata a mia madre e ai nostri tifosi. Brescia, arriviamo con i piedi per terra'.

La Salernitana non ha ancora finito di stupire: ecco perché arriverà in finale reddit

è arrivato il momento per Cosmi di coinvolgere più calciatori, non si può giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi, ci sono calciatori che palesemente stanno accusando la fatica fisica e mentale, deve avere il coraggio di coinvolgere il gruppo. #SerieCSkyWi x.com

DIRETTA | Brescia Salernitana (risultato finale 2-0): Vido segna ed è finale per i lombardi (playoff Serie C)Diretta Brescia Salernitana streaming video tv, oggi 27 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nei playoff di Serie C. ilsussidiario.net

Salernitana, 180 minuti perfetti. Iervolino si riavvicina, i tifosi fanno la differenzaSe in campionato la Salernitana aveva avuto un andamento estremamente altalenante (al punto da abbandonare la lotta per la promozione diretta già a metà febbraio), oggi stiamo assistendo a una metamor ... tuttomercatoweb.com