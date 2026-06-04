Una busta contenente un proiettile e una richiesta estorsiva è stata recapitata di recente a un imprenditore di Copertino, nel Salento. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi e l'episodio ha generato preoccupazione tra le autorità locali. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata.

Una richiesta estorsiva con un proiettile in una busta è stata recapitata nei giorni scorsi a un piccolo imprenditore di Copertino, nel Salento. Davanti al cancello del deposito della sua azienda, situato alla periferia della città, è stata rinvenuta una busta contenente un biglietto con una richiesta di denaro e un proiettile calibro 7,62. L'imprenditore colpito gestisce un'attività commerciale con una seconda sede anche in un comune limitrofo. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il materiale rinvenuto – busta, messaggio estorsivo e pallottola – è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della Tenenza di Copertino, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, intimidazione a un imprenditore: recapitata busta con proiettile e richiesta estorsiva

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