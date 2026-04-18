Intimidazione nel basso Salento | una molotov contro la casa di un imprenditore

Nella notte, nel basso Salento, ignoti hanno posizionato una bottiglia incendiarie contro l’abitazione di un imprenditore locale. L’episodio ha provocato timore tra i residenti e ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, si stanno svolgendo indagini per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni dietro l’atto intimidatorio.