Intimidazione nel basso Salento | una molotov contro la casa di un imprenditore
Nella notte, nel basso Salento, ignoti hanno posizionato una bottiglia incendiarie contro l’abitazione di un imprenditore locale. L’episodio ha provocato timore tra i residenti e ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, si stanno svolgendo indagini per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni dietro l’atto intimidatorio.
ALLISTE – Paura, nella notte, nel basso Salento: ignoti prendono di mira l’abitazione di un imprenditore del luogo e piazzano una molotov. I malviventi hanno infatti lanciato la bottiglia incendiaria contro la residenza del titolare di una azienda del luogo, specializzata in termoidraulica.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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