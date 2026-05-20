Busta con proiettile alla sindaca di Castel San Pietro | Ferma condanna per ogni forma di minaccia

Oggi nel Comune di Castel San Pietro Terme è stata trovata una busta contenente un proiettile, indirizzata alla sindaca. La consegna è avvenuta presso la sede municipale e la notizia è stata resa nota con una dichiarazione ufficiale che condanna ogni forma di minaccia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’episodio e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La sindaca non ha riportato danni e si è detta scioccata dall’accaduto.

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Castel San Pietro (Bologna), 20 maggio 2026 - Oggi "è stata recapitata alla sede municipale del Comune di Castel San Pietro Terme una busta contenente un proiettile indirizzata alla sindaca Francesca Marchetti ". Ne dà notizia lo stesso Comune bolognese, aggiungendo che l'episodio "è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti e le attività investigative finalizzate a chiarire la natura del fatto e a individuarne i responsabili". Da parte sua, la sindaca "esprime ferma condanna per ogni forma di intimidazione o minaccia nei confronti delle istituzioni e degli amministratori pubblici, ribadendo piena fiducia nell'operato delle Forze dell'ordine e della magistratura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Busta con proiettile alla sindaca di Castel San Pietro: “Ferma condanna per ogni forma di minaccia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento È stato recapitato un proiettile alla sindaca di Castel San Pietro TermeNella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, la sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti, ha ricevuto una busta con all’interno un... Incidente A14 Bologna: riaperto il tratto Castel San Pietro–San LazzaroÈ stato riaperto solo questa mattina alle 7 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro e Bologna...