Un episodio di bullismo tra giovani nel Salento sta indagando le forze dell'ordine. Un genitore ha segnalato che suo figlio è stato picchiato e rapinato. La vicenda è stata condivisa sui social network e ora si stanno raccogliendo eventuali testimonianze. Le autorità stanno verificando i fatti e identificando eventuali responsabili. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o indagata.

Un presunto episodio di bullismo tra giovanissimi, segnalato attraverso i social network, è finito al vaglio delle forze dell’ordine. A denunciare pubblicamente quanto sarebbe accaduto è stata una madre di Taurisano, che ha affidato a un post pubblicato su una pagina Facebook locale il racconto di quanto avrebbe subito il figlio nel pomeriggio del 2 giugno, nel centro cittadino. Il racconto Secondo quanto riferito dalla donna, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei che avrebbe rovistato nel suo zaino, impossessandosi di cinque euro e di una torcia. L'episodio, tuttavia, non si sarebbe limitato al presunto furto. Sempre stando al racconto della madre, il giovane sarebbe stato costretto a strisciare sull'asfalto mentre alcuni dei ragazzi presenti avrebbero ripreso la scena con uno smartphone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, episodio di bullismo: «Mio figlio picchiato e rapinato»

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