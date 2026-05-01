Un ragazzo si è suicidato a Senigallia, utilizzando l’arma d’ordinanza del padre, un vigile urbano. La vittima aveva 16 anni e, secondo quanto riferito, aveva subito episodi di bullismo che lo avevano profondamente colpito. La famiglia ha dichiarato che il ragazzo era cambiato e che il tema del bullismo può avere conseguenze fatali. La polizia sta indagando sulle circostanze della tragedia.

Senigallia (Ancona), 1 maggio 2026 – Si è tolto la vita con un colpo di pistola usando l’arma d’ordinanza del padre, vigile urbano. Così è morto Leonardo Calcina, 15 anni, a Senigallia, nell’ottobre 2024. Subito dopo la tragedia la Procura minorile aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, chiedendo però l’archiviazione per insufficienza di elementi. La famiglia, assistita dall’ avvocata Pia Perricci, si era opposta, sostenendo che il ragazzo vivesse un contesto di prese in giro e pressioni a scuola. Dopo un reclamo e una seconda opposizione è arrivata la svolta. Il gip del Tribunale per i minorenni ha riaperto il caso disponendo nuove indagini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia in nome di Leo: “Mio figlio era cambiato, il bullismo può uccidere”

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