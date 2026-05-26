Mio figlio sequestrato per 40 minuti e rapinato in pieno centro indagini dei carabinieri

Un ragazzo è stato sequestrato per circa 40 minuti in pieno centro e costretto a prelevare due volte al bancomat, per un totale di 70 euro. L’aggressione è avvenuta mentre tornava a casa dopo aver trascorso una serata con amici. I carabinieri stanno indagando sui fatti e stanno cercando di identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sul motivo del sequestro o sull’identità degli aggressori.

Sarebbe stato sequestrato per circa 40 minuti e costretto a effettuare due prelievi al bancomat, per un totale di 70 euro, mentre stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Vittima della rapina, che sarebbe avvenuta nella tarda serata di sabato 23 maggio, è un ragazzo di 18. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Aggredito da una baby gang in Buenos Aires a Milano, la madre contro l'indifferenza dei passanti

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