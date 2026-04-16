Sul treno senza biglietto insulti al controllore e con addosso due coltelli da cucina | giovane denunciato

Un giovane è stato denunciato dopo aver salito su un treno senza biglietto e aver reagito in modo violento quando è stato fermato dal controllore. Durante il controllo, avrebbe rivolto insulti all'operatore e si sarebbe mostrato aggressivo. Inoltre, addosso gli sono stati trovati due coltelli da cucina. L'uomo è stato accompagnato in commissariato e denunciato per resistenza e porto di armi.

Sarebbe salito sul treno senza il biglietto e all'intervento del controllore avrebbe reagito con estrema aggressività. L'episodio, che ha visto come protagonista un giovane italiano, disoccupato e con precedenti penali, si è verificato nel pomeriggio di lunedì scorso a bordo di un treno regionale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Germania, capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale: aveva chiesto il bigliettoUn controllore in servizio a bordo di un treno della Deutsche Bahn è morto, in Germania, in seguito alle ferite riportate nel corso di un'aggressione... Aggressione sul Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un passeggero senza bigliettoL’episodio è avvenuto sulla linea Ostia–Fiumicino Darsena: un 19enne, trovato senza titolo di viaggio, avrebbe colpito con un calcio un verificatore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prendere il treno senza dover pensare al biglietto; Sbaglia treno per Como Lago e finisce in deposito: due ore da sola, filma tutto. La storia di Chiara diventa virale; Paura sul treno Italo diretto a Roma: rissa con coltelli tra passeggeri; In 30 vogliono salire sul bus senza biglietto, l’autista chiude le porte: minacce e danni al mezzo. Senza biglietto sul treno insulta il capotreno: i Carabinieri lo trovano armato di coltelliDenunciato un giovane italiano a Faenza per oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi; sequestrati due grossi coltelli da cucina ... ravenna24ore.it Sul treno senza biglietto e con due coltelli nello zaino: denunciato a Faenza dopo gli insulti al capotrenoUn giovane è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver insultato il capotreno a bordo di un regionale, dove era salito senza biglietto. L’episodio è ... ravennanotizie.it Faenza, “non ho il biglietto, e allora”. Insulta il controllore sul treno e arrivano i Carabinieri, scatta la denuncia - facebook.com facebook Per un ritardo nella preparazione del treno, il treno regionale18789 (FIRENZE-AREZZO) oggi è cancellato; viaggiatori con treno 4089 o 18793. #treni x.com