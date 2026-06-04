Saldi estivi 2026 | scatta il conto alla rovescia quando si parte in Piemonte
I saldi estivi in Piemonte inizieranno sabato 4 luglio, segnando l’apertura delle vendite di fine stagione in tutta la regione. La data coincide con il primo sabato del mese di luglio, come previsto dalla tradizione. Le vendite continueranno fino a quando non verranno stabiliti i termini di fine stagione, che variano a seconda delle normative regionali. La partenza dei saldi è attesa da commercianti e consumatori.
Partiranno sabato 4 luglio i saldi estivi in Piemonte. Come da tradizione, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione il primo sabato del mese di luglio. A stabilirlo è una nota del settore Commercio della Regione, in cui si precisa che la durata dei saldi sarà di otto settimane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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