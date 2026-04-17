Rottamazione quinquies scatta il conto alla rovescia | si può aderire fino al 30 aprile

Le scadenze per la Rottamazione quinquies si avvicinano, con la possibilità di presentare le domande esclusivamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 30 aprile. Questa opportunità permette ai contribuenti di accedere a benefici relativi a cartelle di pagamento in sospeso. Le richieste devono essere inviate entro la data stabilita, senza possibilità di proroga. La procedura telematica rimane l’unico metodo consentito per aderire.

Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione quinquies. Sono infatti gli ultimi giorni per presentare le domande in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: c’è tempo fino al 30 aprile. Chi aderisce alla Rottamazione dovrà versare l’importo dovuto senza l’aggiunta di sanzioni, interessi e aggio. I contribuenti che aderiscono alla Rottamazione potranno pagare o in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in nove anni. Ogni rata non può essere inferiore ai 100 euro. Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile la comunicazione delle somme dovuto entro il 30 giugno 2026, con l’esito della domanda, gli importi da versare e i moduli di pagamento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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