Saldi estivi 2026 due mesi di sconti sugli acquisti | quando si parte in Piemonte

Notizia in breve

I saldi estivi 2026 in Piemonte inizieranno sabato 4 luglio, segnando l'apertura delle vendite di fine stagione in tutta la regione. La data è stata confermata e corrisponde al primo sabato di luglio, come ogni anno. La durata degli sconti sarà di circa due mesi, durante i quali i negozi offriranno promozioni su abbigliamento, calzature e altri articoli stagionali.