Saldi estivi 2026 due mesi di sconti sugli acquisti | quando si parte in Piemonte
I saldi estivi 2026 in Piemonte inizieranno sabato 4 luglio, segnando l'apertura delle vendite di fine stagione in tutta la regione. La data è stata confermata e corrisponde al primo sabato di luglio, come ogni anno. La durata degli sconti sarà di circa due mesi, durante i quali i negozi offriranno promozioni su abbigliamento, calzature e altri articoli stagionali.
I saldi estivi 2026 in Piemonte Partiranno sabato 4 luglio. Come da tradizione, le vendite di fine stagione iniziano in tutta la regione il primo sabato del mese di luglio. A stabilirlo è una nota del settore Commercio della Regione Piemonte, in cui si precisa che la durata dei saldi sarà di otto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Quindi, ci avviciniamo a giugno. Cosa ti piacerebbe vedere durante il Saldi Estivi 2026? reddit
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