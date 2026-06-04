Sal Da Vinci in Toy Story 5 chi è il personaggio che doppia

Sal Da Vinci doppia un personaggio in Toy Story 5, in uscita il 18 giugno 2026. È la prima volta che l’artista entra nell’universo Disney-Pixar, entrando nel cast delle voci italiane del film. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che aspettano il nuovo capitolo della saga. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dalla data di uscita ufficiale.

Una bella sorpresa per i fan di Sal Da Vinci e per quelli della Pixar. Entra per la prima volta nell’universo Disney-Pixar, tra le voci italiane di Toy Story 5, atteso nei cinema dal 18 giugno 2026. A confermare la novità è stato lo stesso profilo social ufficiale italiano di Disney, che ha accolto il cantautore con un messaggio di benvenuto pubblicato nelle scorse ore: “Diamo il benvenuto nella famiglia di Toy Story a Sal Da Vinci, voce italiana di Pizza cu ‘e llente. Non perdete Toy Story 5 dal 18 giugno solo al cinema”. Chi è Pizza cu ‘e llente, il personaggio doppiato da Sal Da Vinci. A prestare la voce italiana di un personaggio dal nome tutto napoletano è proprio Sal Da Vinci, che si trasformerà in Pizza cu ‘e llente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Toy Story 5, Sal Da Vinci nella versione italiana è Pizza cu ‘e llente: doppia il personaggio di Bad BunnySal Da Vinci presta la voce italiana a Pizza cu 'e llente in Toy Story 5, il film Disney Pixar uscito il 18 giugno 2026.

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Poesia - Sal da Vinci reddit

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