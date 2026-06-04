Momento d’oro per la voce napoletana di Sal Da Vinci. Il successo sanremese continua a portare fortuna al vincitore della kermesse italiana. L’artista reduce dall’Eurovision 2026 farà parte del doppiaggio italiano di Toy Story 5. Il cantante e attore presterà la voce a “Pizza cu ‘e lente”, personaggio descritto come affascinante e avvolto nel mistero. Secondo la descrizione ufficiale, “Pizza cu ‘e lente” appartiene a un piccolo gruppo di giocattoli messi da parte. Vivono nella vecchia casetta dei giochi di Blaze, lontano dal resto. Il cast vocale italiano si rinnova. Accanto a Sal Da Vinci, Pixar ha scelto altre voci note per i nuovi... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Sal Da Vinci in Toy Story 5: doppierà il misterioso “Pizza cu ‘e lente”

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Temi più discussi: Nessuno divide l’Italia come Sal Da Vinci; Con il Cuore, nel nome di Francesco 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre si - Video; Mara Maionchi su Per sempre sì di Sal da Vinci: Non amo la canzone tradizionale; Sal Da Vinci canta Poesia e lancia il nuovo album.

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Rare apparition of St. Sal da Vinci turning the fields of Austria into Caprese salad. reddit

Sal Da Vinci come Pietro Savastano in Gomorra: lui arriva al cinema, mentre il figlio lancia il nuovo singoloSal Da Vinci è ovunque. Ora anche al cinema, tra i doppiatori di Toy Story 5. E pure il figlio prosegue la sua carriera da cantante in un momento fortunato per la famiglia Da Vinci: a mezzanotte e ... mowmag.com

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