Sal Da Vinci in Toy Story 5 | doppierà il misterioso Pizza cu ‘e lente
Sal Da Vinci doppierà il personaggio “Pizza cu ‘e lente” in Toy Story 5. La sua partecipazione al film segue il successo ottenuto al Festival di Sanremo, che ha portato ulteriori opportunità nel settore dello spettacolo.
Momento d’oro per la voce napoletana di Sal Da Vinci. Il successo sanremese continua a portare fortuna al vincitore della kermesse italiana. L’artista reduce dall’Eurovision 2026 farà parte del doppiaggio italiano di Toy Story 5. Il cantante e attore presterà la voce a “Pizza cu ‘e lente”, personaggio descritto come affascinante e avvolto nel mistero. Secondo la descrizione ufficiale, “Pizza cu ‘e lente” appartiene a un piccolo gruppo di giocattoli messi da parte. Vivono nella vecchia casetta dei giochi di Blaze, lontano dal resto. Il cast vocale italiano si rinnova. Accanto a Sal Da Vinci, Pixar ha scelto altre voci note per i nuovi... 🔗 Leggi su 361magazine.com
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Toy Story 5 arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 giugno. Nell’anno della vittoria del Festival di Sanremo 2026 e del quinto posto all’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci presterà la voce ad un nuovo personaggio dell’universo di Toy Story. Si tratta di Piz facebook
Rare apparition of St. Sal da Vinci turning the fields of Austria into Caprese salad. reddit
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