Sal Da Vinci in Toy Story 5 | doppierà il misterioso Pizza cu ‘e lente

Da 361magazine.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sal Da Vinci doppierà il personaggio “Pizza cu ‘e lente” in Toy Story 5. La sua partecipazione al film segue il successo ottenuto al Festival di Sanremo, che ha portato ulteriori opportunità nel settore dello spettacolo.

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