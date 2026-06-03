Sal Da Vinci è la voce italiana di Pizza cu 'e llente in Toy Story 5. Il cantante napoletano doppia il personaggio di Bad Bunny nel film Disney Pixar in sala dal 18 giugno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Toy Story 5, Sal Da Vinci sarà la voce di Pizza cu 'e llente: negli USA è Bad Bunny

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Sal Da Vinci entra nel cast vocale di Toy Story 5, il cantante doppierà il personaggio Pizza cu 'e llente. Il film sarà nelle sale italiane dal 18 giugno. x.com

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