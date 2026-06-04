Sagra di Sant' Antonio a Marghera | stand gastronomico musica dal 5 al 14 giugno

Notizia in breve

Dal 5 al 14 giugno, si svolge la Sagra di Sant'Antonio a Marghera, organizzata dalla parrocchia locale. La manifestazione comprende uno stand gastronomico e musica, attirando i residenti del quartiere. La sagra si tiene ogni anno e rappresenta uno degli eventi più attesi nel calendario locale. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della comunità.