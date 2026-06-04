Sagra di Sant' Antonio a Marghera | stand gastronomico musica dal 5 al 14 giugno
Dal 5 al 14 giugno, si svolge la Sagra di Sant'Antonio a Marghera, organizzata dalla parrocchia locale. La manifestazione comprende uno stand gastronomico e musica, attirando i residenti del quartiere. La sagra si tiene ogni anno e rappresenta uno degli eventi più attesi nel calendario locale. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della comunità.
Torna anche quest'anno la Sagra di Sant'Antonio organizzata dalla Parrocchia di Sant'Antonio a Marghera, uno degli appuntamenti più sentiti del quartiere. La manifestazione si svolgerà nei fine settimana del 5-6-7 e 12-13-14 giugno 2026, proponendo serate all'insegna della convivialità, della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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