Sagra di Santa Maria Assunta a Campolongo Maggiore | musica ballo e stand gastronomico fino al 2 giugno

La 56ª Sagra di Santa Maria Assunta si svolge a Campolongo Maggiore fino al 2 giugno. La manifestazione offre musica dal vivo, balli e uno stand gastronomico con specialità locali. Le attività si svolgono in un’area dedicata alla festa, aperta durante tutto il periodo dell’evento. La manifestazione coinvolge diverse fasce d’età e si svolge in spazi pubblici della comunità.

Torna a Campolongo Maggiore la tradizionale 56ª Sagra di Santa Maria Assunta, storica manifestazione della parrocchia dedicata a musica, gastronomia e divertimento per tutte le età. L’edizione 2026 si svolgerà dal 22 maggio al 2 giugno con serate danzanti, concerti, eventi sportivi, luna park e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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