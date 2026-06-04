Sagra di Sant' Antonio 2026 a Torre di Mosto tra tradizione e sapori veneti

La 45ª Sagra di Sant'Antonio si terrà a Torre di Mosto, organizzata dal Gruppo Parrocchiale Sagra Sant'Antonio con il patrocinio del Comune. L'evento si svolgerà nel 2026 e propone tradizioni e sapori veneti. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale consolidato, coinvolgendo la comunità locale in celebrazioni che uniscono cultura e gastronomia. La sagra si svolge nel rispetto delle tradizioni del territorio e coinvolge diverse iniziative durante il periodo della festa.

Torna a Torre di Mosto la 45ª Sagra di Sant'Antonio, appuntamento organizzato dal Gruppo Parrocchiale Sagra Sant'Antonio con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolgerà in Piazza Municipio dal 5 al 14 giugno 2026 e unirà convivialità, cucina tradizionale e solidarietà, con una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Marghera in festa con la Sagra di Sant’Antonio 2026 Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno stand gastronomico, musica e tanto altro ? v41.it/L38z5 @comunevenezia @veneziaunica x.com

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