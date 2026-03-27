Alla Basilica di Sant’Antonio si svolge un recital e si celebrano riti religiosi in occasione della vigilia della Domenica delle Palme. La settimana Santa prende avvio con un evento musicale e spirituale che coinvolge i fedeli, segnando l’inizio delle celebrazioni liturgiche che proseguiranno nei giorni successivi. La manifestazione combina musica e parole, creando un’atmosfera di partecipazione e riflessione.

Celebrazioni al via con “Resurrezione Dio è vivo” tra voci recitanti e musica. Programma completo fino alla Pasqua tra liturgie e momenti comunitari Sarà la musica, insieme alla parola, ad aprire uno dei momenti più intensi dell’anno liturgico. Alla Basilica di Sant’Antonio, la vigilia della Domenica delle Palme si carica di suggestione con un recital che segna l’inizio delle celebrazioni della Settimana Santa. Domani alle 19, al termine della messa vespertina, andrà in scena “Resurrezione Dio è vivo”, recital di voci e musica dedicato alla Passione. L’evento anticipa i riti pasquali che accompagneranno i fedeli fino alla domenica di Pasqua.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Settimana Santa, alla Basilica di Sant’Antonio recital e riti tra tradizione e spiritualità

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