Sagra di San Basilio 2926 a Roncaglia

Notizia in breve

La Sagra di San Basilio si svolge a Roncaglia tra il 5 e il 7 giugno e dall’11 al 14 giugno, con sette serate dedicate a cibo, musica e intrattenimento. Durante l’evento, si tiene anche il mercatino dell’usato, aperto in queste date, offrendo agli espositori la possibilità di vendere oggetti di seconda mano. La manifestazione include varie attività e spettacoli, attirando visitatori della zona.