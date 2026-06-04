Sagra di San Basilio 2926 a Roncaglia
La Sagra di San Basilio si svolge a Roncaglia tra il 5 e il 7 giugno e dall’11 al 14 giugno, con sette serate dedicate a cibo, musica e intrattenimento. Durante l’evento, si tiene anche il mercatino dell’usato, aperto in queste date, offrendo agli espositori la possibilità di vendere oggetti di seconda mano. La manifestazione include varie attività e spettacoli, attirando visitatori della zona.
Tornata la Sagra di San Basilio! Dal 5 al 7 e dall’11 al 14 giugno per sette serate di divertimento, cibo delizioso e intrattenimento!In occasione della sagra. torna anche il MERCATINO dell’USATO!Un’occasione speciale per dare nuova vita agli oggetti e scoprire piccoli tesori!?? TUTTE LE SAGRE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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