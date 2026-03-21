Un uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio a Roma. Sul corpo ci sono segni di violenza. La polizia ha già avviato le indagini per ricostruire le circostanze della morte. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull'identità della vittima.

Un uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, a Roma. Dalle prime informazioni sembra che sul corpo ci siano segni di violenza. Sul posto ci sono volanti della polizia, la Scientifica sta effettuando rilevamenti per comprendere le cause del decesso. Roma, Pizarro ci crede e dà la carica: “Si può arrivare quarti. Fiducia a Gasperini” Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Basilio, uomo trovato morto in un casolare. Segni di violenza sul corpo

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