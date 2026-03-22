roma 37enne trovato un morto in un casolare a san basilio

Un uomo di 37 anni è stato trovato morto in un casolare abbandonato a San Basilio, a Roma. La Squadra Mobile della Questura ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando le tracce presenti sul luogo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che proseguono con le verifiche sulla dinamica e sui responsabili.

Un uomodi 37 anni di cittadinanza moldavaè stato trovato morto in un casolarein via Giggi Spaducci,in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Gli investigatori dellaSquadra Mobile, la polizia scientifica e il medico legale sono intervenuti sul posto riscontrando segni di violenza sul cadavere. Il fermato, che ha confessato e avrebbe piccoli precedenti,lo avrebbe colpito con una spranga alla testa e alla gamba. L’omicidio è maturato nel corso di una banale lite con insulti ai familiari. La Squadra Mobile della Questura di Roma risolve, in poche ore,l’omicidioavvenuto in uncasolareabbandonato tra le zone Nomentana e San Basilio. Sul corpo infatti sono stati trovati diversi segni di violenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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