Sagra della frittella Grottaferratese

La Sesta Sagra della Frittella si svolge a Grottaferrata, organizzata dall'Associazione Culturale “Ce steva 'na vota”. L'evento prevede la vendita di frittelle tradizionali e si svolge nel centro della città. La manifestazione si tiene nel fine settimana e coinvolge diverse bancarelle. La partecipazione di pubblico è prevista in aumento rispetto alle edizioni precedenti.

Arriva a Grottaferrata la Sesta Sagra della Frittella organizzata dall'Associazione Culturale “Ce steva 'na vota”.Presso il parco Traiano, dal 18 al 21 giugno, frittelle protagoniste, tra musica e intrattenimento. Il programmaGiovedì 18 giugnoInaugurazione ore 17.00 alla presenza del Commissario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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