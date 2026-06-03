Dal 4 al 7 giugno 2026, il Campo Sportivo di Sambuca Val di Pesa ospiterà la trentanovesima edizione della Sagra della Frittella Fior di Cascia. La manifestazione si svolgerà nel comune di Barberino Tavarnelle. L’evento prevede la tradizionale degustazione di frittelle e si svolgerà nel territorio comunale. La sagra è organizzata in questa località per quattro giorni consecutivi.

Il Campo Sportivo di Sambuca Val di Pesa, frazione del comune di Barberino Tavarnelle, si prepara a ospitare la trentanovesima edizione della Sagra della Frittella Fior di Cascia, in programma dal 4 al 7 giugno 2026.I volontari dell'Unione Sportiva San Sambuca Casini 1964 si occuperanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sagra della frittella a San Piero a PontiDomenica 29 marzo, a San Piero a Ponti, si terrà la Sagra della Frittella, un evento dedicato ai gusti della tradizione locale.

Leggi anche: Marzo, fior fior di notizie

Temi più discussi: Sagra del Fiore di Zucca Fritto a La Serra, San Miniato; Sagre, mercatini e fiere a Roma e nel Lazio di Giugno 2026 (lista completa); Torna la Sagra della Frittella a Grottaferrata: musica dal vivo e gastronomia al Parco Traiano; Grottaferrata si prepara alla Sesta Sagra della Frittella: quattro giorni di gusto, musica e solidarietà al Parco Traiano.

Sagra della frittella al cavolfioreA Tuscania, domenica 25 gennaio, torna la Sagra della Frittella al Cavolfiore, un appuntamento che unisce gusto, storia e convivialità nel cuore del borgo. Protagoniste le frittelle dorate e i sapori ... romatoday.it

Sagra della Frittella GrottaferreseLa quinta edizione della Sagra della Frittella a Grottaferrata si terrà dal 19 al 22 giugno 2025 nel Parco Traiano. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Ce steva 'na vota con il ... romatoday.it