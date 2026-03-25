Sagra della frittella a San Piero a Ponti

Domenica 29 marzo, a San Piero a Ponti, si terrà la Sagra della Frittella, un evento dedicato ai gusti della tradizione locale. La manifestazione si svolgerà nella zona del paese e sarà aperta al pubblico. Durante la giornata saranno presenti bancarelle e stand gastronomici dove sarà possibile assaggiare le frittelle e altre specialità tipiche.

Domenica 29 marzo, la località di San Piero a Ponti ospita un appuntamento dedicato ai sapori della tradizione con la Sagra della Frittella. L'iniziativa si svolge presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio, situata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, offrendo un'occasione di incontro e condivisione per la comunità locale e per chi desidera trascorrere un pomeriggio all'insegna della gastronomia tipica. L'evento ha inizio nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, e si concentra sulla preparazione e distribuzione del dolce tipico del periodo, richiamando l'atmosfera delle feste di quartiere. La manifestazione è organizzata dalla sezione locale della Misericordia di San Piero a Ponti e vede anche la partecipazione del Circolo MCL Don Renzo Paoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sagra della frittella a San Piero a Ponti Articoli correlati Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Saint Valentine in Love: a San Valentino Torio luminarie, musica e sagra della polpettaA San Valentino Torio torna la manifestazione “Saint Valentine in Love - Le Mani dell'Amore”. Altri aggiornamenti su Sagra della Temi più discussi: Montefioralle scalda la maxi padella: tutto pronto nel Chianti per la 54esima sagra delle frittelle; Sagra della Frittella a San Piero a Ponti, Campi Bisenzio; 54 anni con la frittella di Montefioralle: sabato 21 e domenica 22 marzo torna la Sagra; Nel cuore del Chanti più autentico torna la storica Sagra delle frittelle di Montefioralle. Sagra della Frittella GrottaferreseLa quinta edizione della Sagra della Frittella a Grottaferrata si terrà dal 19 al 22 giugno 2025 nel Parco Traiano. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Ce steva 'na vota con il ... romatoday.it Sagra della frittella al cavolfioreA Tuscania, domenica 25 gennaio, torna la Sagra della Frittella al Cavolfiore, un appuntamento che unisce gusto, storia e convivialità nel cuore del borgo. Protagoniste le frittelle dorate e i sapori ... romatoday.it Torna la Sagra della Panorra ad Amorosi. Dal 26 al 29 marzo 2026 quattro giorni tra tradizione, musica e buon cibo nella Valle Telesina Protagonista la panorra, antico piatto contadino da riscoprire… e gustare. - facebook.com facebook #monzaeventi #monzaviabilita Domenica #22marzo torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie, con la sua atmosfera ancora saldamente legata alla storia e alla radici della nostra città. Info: bit.ly/4bpONT1 Per lo svolgimento d x.com