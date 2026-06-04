Sagra del pesce a Anguillara Sabazia

La Sagra del Pesce si svolgerà il 13 e 14 giugno ad Anguillara Sabazia. L’evento, riconosciuto da Unpli come sagra di qualità, torna dopo una pausa. La manifestazione prevede degustazioni di pesce e attività legate alla tradizione locale. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La sagra rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel calendario della zona.

Il 13 e 14 giugno torna la storica Sagra del Pesce di Anguillara Sabazia, riconosciuta da Unpli come sagra di qualità.L'evento punta a celebrare il territorio, la tradizione e il gusto nel meraviglioso scenario del lago con fritti e specialità tradizionali di pesce, spettacoli e musica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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