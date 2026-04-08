Incendio ad Anguillara Sabazia | a fuoco sterpaglie alta colonna di fumo in cielo

Nella giornata di mercoledì 8 aprile, un incendio si è sviluppato nel pomeriggio ad Anguillara Sabazia, coinvolgendo sterpaglie in un'area della città. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo visibile da diversi punti, provocando l'intervento delle squadre di vigili del fuoco. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali persone coinvolte o danni a strutture vicine.

Incendio ad Anguillara Sabazia dove le fiamme hanno avvolto sterpaglie. Un vasto rogo che è divampato nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile.Le lingue di fuoco hanno interessato la zona nei pressi di via Braccianese all'altezza del chilometro 17 dove è presente una vasta vegetazione. L'incendio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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