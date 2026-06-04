Sagra del miele delle Valli Peloritane | gusto e divertimento protagonisti a San Filippo Superiore

Notizia in breve

La Sagra del miele delle Valli Peloritane si svolgerà il 6 giugno a San Filippo Superiore, dalle 10 alle 19. L’evento vede protagonisti degustazioni di miele e momenti di intrattenimento. Sono previste bancarelle e attività legate alla tradizione locale, con un pubblico di visitatori atteso durante tutta la giornata. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti.