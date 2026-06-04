Sagra del miele delle Valli Peloritane | gusto e divertimento protagonisti a San Filippo Superiore
La Sagra del miele delle Valli Peloritane si svolgerà il 6 giugno a San Filippo Superiore, dalle 10 alle 19. L’evento vede protagonisti degustazioni di miele e momenti di intrattenimento. Sono previste bancarelle e attività legate alla tradizione locale, con un pubblico di visitatori atteso durante tutta la giornata. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti.
Tutto pronto per la Sagra del miele delle Valli Peloritane a San Filippo Superiore. Appuntamento il 6 giugno dalle 10 alle 19.In programma la mostra fotografica I Tesori dell'alveare, dimostrazione La smielatura e l'Arnia didattica. Analisi sensoriale dei mieli con “I mille millefiori di Sicilia”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Temi più discussi: A San Filippo Superiore torna la Sagra del Miele delle Valli Peloritane; Sagra dell’Agricoltura. Miele, vino e musica. La kermesse fa il pienone; E’ indetta la ventiseiesima edizione del Premio qualità mieli tipici della Sardegna; Sagra del maialetto a Seveso, con piatti tipici della cucina sarda.
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