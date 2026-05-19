Sagra in centro | gusto musica e divertimento nel cuore di Trentola Ducenta
Il 6 e 7 giugno si svolgerà a Trentola Ducenta l’evento “Sagra in centro” presso il Pime di piazza Eduardo De Filippo. La manifestazione prevede un’offerta di piatti tradizionali, spettacoli musicali dal vivo e diverse attività pensate per intrattenere visitatori di tutte le età. L’area sarà allestita per creare un ambiente di convivialità e divertimento, con un focus sulla valorizzazione delle tradizioni locali attraverso il cibo e l’intrattenimento. La sagra si svolgerà nel centro della cittadina, coinvolgendo la comunità locale.
Il 6 e 7 giugno, presso il Pime di Trentola Ducenta, piazza Eduardo De Filippo si trasformerà in un grande spazio dedicato al gusto, alla convivialità e all’intrattenimento con “Sagra in centro”, l’evento che unisce tradizione gastronomica, musica live e attività per tutte le età. Per due serate. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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‘Sagra in centro’ a Trentola Ducenta, due giorni di gusto, musica e animazione tra tradizione e street foodIl 6 e 7 giugno, il PIME di Trentola Ducenta ospita Sagra in centro, un evento che non è solo una fiera enogastronomica, ma un vero e proprio esperienza comunitaria all’aperto. casertaweb.com
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