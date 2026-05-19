Sagra in centro | gusto musica e divertimento nel cuore di Trentola Ducenta

Il 6 e 7 giugno si svolgerà a Trentola Ducenta l’evento “Sagra in centro” presso il Pime di piazza Eduardo De Filippo. La manifestazione prevede un’offerta di piatti tradizionali, spettacoli musicali dal vivo e diverse attività pensate per intrattenere visitatori di tutte le età. L’area sarà allestita per creare un ambiente di convivialità e divertimento, con un focus sulla valorizzazione delle tradizioni locali attraverso il cibo e l’intrattenimento. La sagra si svolgerà nel centro della cittadina, coinvolgendo la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui