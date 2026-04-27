La Sagra della Pasta e Fagioli si terrà nuovamente a Santa Croce di Roccaromana, offrendo due giornate dedicate alla tradizione culinaria locale. L’evento prevede la distribuzione gratuita di piatti tipici e momenti di intrattenimento per i visitatori. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese, con spazi riservati alla degustazione e attività per tutte le età. L’organizzazione ha comunicato le date ufficiali dell’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 13 e 14 giugno 2026, il suggestivo comune di Santa Croce di Roccaromana, situato nel cuore del Casertano, si prepara ad accogliere la rinomata Sagra della Pasta e Fagioli. Questo evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate, offrendo due giornate ricche di gusto, tradizione e divertimento per cittadini e visitatori. Organizzata dal Comitato Festa Santa Croce, la kermesse celebra uno dei piatti simbolo della cucina napoletana: la pasta e fagioli. Questa sagra non si limita a presentare un piatto tipico, ma diventa un’opportunità per riscoprire l’arte culinaria locale attraverso una vasta gamma di prelibatezze che spaziano dal dolce al salato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sagra della Pasta e Fagioli: due giorni di gusto e divertimento gratuiti!

Frittata di pasta e fagioli foderata con guanciale di Giorgione | Sdigiunino di Mezzanotte

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