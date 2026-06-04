Sabrina Carpenter ha ottenuto un ordine restrittivo contro un uomo che l’ha perseguitata per giorni. La cantante si è trovata anche davanti alla porta di casa, secondo quanto riferito. La richiesta di protezione è stata accolta dalle autorità, che hanno disposto misure contro lo stalker. La cantante ha condiviso di aver vissuto un’esperienza di molestie ripetute e di aver agito per tutelarsi.

Sabrina Carpenter ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di un uomo che l'avrebbe perseguitata per giorni: la cantante si sarebbe ritrovata l'uomo anche davanti la porta di casa Dopo la denuncia presentata a metà maggio,la cantante Sabrina Carpenter ha ottenuto un ordine restrittivonei confronti di uno stalker, un uomo di 31 anni che l’avrebbe perseguitata, dal nome diWilliam Applegate. Pare che l’artista lo abbia beccato più volte vicino la sua abitazione e sembra anche che una volta abbia superato la recinzione di una casa limitrofa e che quindiCarpenterse lo sia ritrovato nel suo stesso giardino. A quel punto la cantante avrebbe deciso di denunciarlo, lo scorso 23 maggio ed oggi ha ottenuto l’ordine restrittivo verso il 31enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sabrina Carpenter denuncia uno stalker e ottiene l’ordine restrittivo

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