La platinata popstar, sul tappeto rosso, ha brillato con gioielli preziosissimi Dior e Chopard, ma è stato il particolare abito con scollo all'americana ad attirare l'attenzione: il look Dior personalizzato creato appositamente da Jonathan Anderson, infatti, era formato da strisce su strisce di pellicola cinematografica vintage con scene in miniatura dal film Sabrina del 1954 con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden. La pellicola drappeggiata ad arte ha aggiunto un tocco di sfarzo e glamour stile old Hollywood alla mise. L'abito era completato da uno strascico di tulle scintillante e da uno spacco vertiginoso. Sabrina Carpenter ha impreziosito il tutto con un copricapo tempestato di gioielli stile anni '20 che riportava il titolo Sabrina in diamanti, e tacchi altissimi firmati Louboutin.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabrina Carpenter per il Met Gala 2026 diventa un film: il suo abito è fatto con la pellicola di Sabrina

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