Salvare l’Europa | l’idea di una megadiga nello stretto di Bering
Si discute l’ipotesi di costruire una grande diga nello stretto di Bering per proteggere il clima europeo. La proposta prevede di bloccare le rotte marine per ridurre le emissioni di gas serra, ma solleva anche preoccupazioni sui rischi biologici derivanti dall’interruzione delle correnti migratorie di molte specie marine. La realizzazione di un’opera di questa portata potrebbe influenzare gli ecosistemi e le rotte commerciali, senza ancora aver superato una fase di valutazione approfondita.
? Punti chiave Come può una diga in Alaska proteggere il clima europeo?. Quali rischi biologici comporterebbe bloccare le rotte migratorie marine?. Perché la cooperazione tra USA e Russia è necessaria per l'opera?. Cosa accadrebbe se la diga superasse il punto di non ritorno?.? In Breve Ricercatori Jelle Soons e Henk A. Dijkstra analizzano dati del periodo Pliocenico.. L'opera richiederebbe tre sezioni lunghe 80 chilometri e profonde 50 metri.. L'intervento minaccia rotte migratorie marine e comunità locali tra Alaska e Siberia.. Il progetto richiede cooperazione geopolitica tra Stati Uniti e Russia nello stretto.. Due ricercatori dell’Università di Utrecht hanno presentato uno studio sulla rivista Science Advances che propone una diga lunga 80 chilometri e profonda 50 metri nello stretto di Bering per proteggere il clima europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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