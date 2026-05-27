? Punti chiave Come può una diga in Alaska proteggere il clima europeo?. Quali rischi biologici comporterebbe bloccare le rotte migratorie marine?. Perché la cooperazione tra USA e Russia è necessaria per l'opera?. Cosa accadrebbe se la diga superasse il punto di non ritorno?.? In Breve Ricercatori Jelle Soons e Henk A. Dijkstra analizzano dati del periodo Pliocenico.. L'opera richiederebbe tre sezioni lunghe 80 chilometri e profonde 50 metri.. L'intervento minaccia rotte migratorie marine e comunità locali tra Alaska e Siberia.. Il progetto richiede cooperazione geopolitica tra Stati Uniti e Russia nello stretto.. Due ricercatori dell’Università di Utrecht hanno presentato uno studio sulla rivista Science Advances che propone una diga lunga 80 chilometri e profonda 50 metri nello stretto di Bering per proteggere il clima europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvare l’Europa: l’idea di una megadiga nello stretto di Bering

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il risiko del petrolio tra Usa, Russia, Cina ed Europa: vincitori e vinti della crisi nello Stretto di HormuzIl controllo delle rotte nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a essere al centro di tensioni tra diverse nazioni.

Attacco a una petroliera nello Stretto di Hormuz: equipaggio salvoUn attacco è stato sferrato contro una petroliera nello Stretto di Hormuz, ma l’intero equipaggio è riuscito a mettersi in salvo.

Temi più discussi: Concimi, piano d’azione per salvare l’agricoltura europea; Fertilizzanti: Cia, piano Ue insufficiente. Subito azioni forti per salvare l’agricoltura; L’Europa non è un super Stato e mai lo sarà. Ciò che Draghi non dice; Confindustria: Ets da sospendere per salvare l’industria.

Trump è caduto in trappola con l’Iran. Ora l’Europa deve salvare l’America da questo casino — Boris Johnson. È il cuore dell’intervista a la Repubblica, firmata da Antonello Guerrera: secondo Johnson, gli Stati Uniti sono entrati in una dinamica strategica da c x.com

Fabbriche auto cinesi in Europa: cosa succede in Italia, Spagna, Ungheria e Germania reddit

Draghi: Solo una maggiore integrazione può salvare l'Ue. Serve il federalismo pragmaticoL'ex premier e governatore della Bce ha ricevuto ad Aquisgrana questa mattina il premio Carlo Magno per il suo contributo all'unità europea. E ha lanciato il modello euro anche per energia, difesa e ... ilfoglio.it

L’Europa non è un super Stato e mai lo sarà. Ciò che Draghi non diceDobbiamo uscire dall'utopia degli Stati Uniti d’Europa e guardare con realismo a ciò che siamo. L’Europa non deve fare di più, ma fare di meno, semplificando e deregolamentando ... tempi.it