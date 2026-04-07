Angola e Namibia tra fango e detriti | 30 morti e migliaia di sfollati

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le forti piogge che hanno colpito l’Angola, si contano almeno 30 vittime, principalmente nella zona costiera e nella capitale. Le precipitazioni intense hanno causato allagamenti, frane e danni diffusi, lasciando migliaia di persone sfollate. Anche la Namibia ha subito conseguenze simili, con danni alle infrastrutture e persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza.

Oltre 30 persone hanno perso la vita a causa delle precipitazioni violentissime che hanno colpito l’Angola, con un impatto devastante registrato specialmente lungo la costa e nella capitale. Il numero dei decessi è raddoppiato rispetto ai dati di domenica 5 aprile, quando i soccorsi avevano censito 15 vittime e migliaia di cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni. La città di Benguela emerge come il centro del dramma, dove sono state confermate 23 morti. Anche Luanda ha pagato un prezzo alto: i Vigili del Fuoco della capitale hanno contabilizzato sei perdite umane e stanno ancora cercando una persona scomparsa tra le macerie e il fango. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Angola e Namibia tra fango e detriti: 30 morti e migliaia di sfollati

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