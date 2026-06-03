Una colata di fango ha isolato per diverse ore circa 40 persone nel comune di Vararo, nel Varesotto. Il maltempo, iniziato nelle prime ore di ieri, ha portato temporali intensi, grandinate e nubifragi, causando frane e allagamenti. La strada principale è stata bloccata, impedendo il passaggio dei mezzi di soccorso e isolando completamente il centro abitato. Nessuna informazione su feriti o danni alle strutture.

Il maltempo ha colpito duramente il Varesotto fin dalle prime ore di ieri. Temporali violenti, nubifragi e grandinate hanno provocato frane, allagamenti, disagi alla viabilità. Il bilancio è significativo: oltre cento solo a metà giornata gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio. A Cittiglio le piogge intense hanno provocato una frana lungo la Provinciale 8 in direzione Vararo, costringendo alla chiusura temporanea dell’arteria. Vararo, dove vivono 40 residenti, è rimasta isolata per alcune ore dal fondovalle: una situazione delicata perché l’unica altra via di collegamento, la strada del Cuvignone, è già chiusa al traffico fino al 30 giugno per un’ordinanza provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bufera sul Varesotto. Una colata di fango isola per diverse ore i 40 abitanti di Vararo

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