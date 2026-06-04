La Russia ha annunciato che le sue truppe stanno avanzando su tutto il fronte e che ha preso il controllo di due territori. Putin ha dichiarato che le forze russe sono in movimento e ha sottolineato la disponibilità a negoziati per un accordo. Nessuna informazione dettagliata sui territori conquistati o sui tempi dell'offensiva è stata fornita. La notizia arriva mentre si intensificano le operazioni militari nella regione.

"Le truppe russe stanno avanzando lungo l'intero fronte", il nostro esercito "ha preso il controllo di 2.440 chilometri quadrati e l'offensiva continua quotidianamente", ma "siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l'Ucraina sulla base di cui abbiamo discusso con Trump ad Anchorage". L'ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali. Lo riporta la Tass. "Sono possibili dei compromessi da parte russa e il conflitto si concluderà rapidamente", ha aggiunto. In ogni caso "il controllo russo su tutto il Donbass e il raggiungimento di un accordo con l'Ucraina non si escludono a vicenda - prosegue Putin - Una cosa non esclude l'altra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Iltempo.it - "Russia avanza ma disponibili ad accordo". L'annuncio di Putin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin rifiuta ogni accordo: l'attacco dell'Ucraina mette in crisi il Cremlino

Notizie e thread social correlati

La Russia avanza in Africa mentre l’Occidente guarda altrove. L’accordo con il MadagascarLa Russia sta rafforzando la propria presenza in Africa, in particolare attraverso un accordo con il Madagascar.

Russia-Ucraina, l’annuncio di Putin: “La guerra sta per finire”. E apre ai negoziati con l’UeIl presidente russo ha annunciato che il conflitto tra Russia e Ucraina “sta volgendo al termine” e ha aperto alla possibilità di avviare negoziati...

Temi più discussi: È rimasta la guerra a dirigere il mondo e la politica non sa più governarla; Missili e droni sui civili, l’orrore della Russia su Kyiv; L’Ucraina avanza e Musk potrebbe essere colto in flagrante; L'Ucraina colpisce impianti petroliferi in Russia. L'esercito del Cremlino avanza di nuovo.

Ucraina, l'annuncio di Putin: Russia avanza ma disponibili ad accordoLe truppe russe stanno avanzando lungo l'intero fronte, il nostro esercito ha preso il controllo di 2.440 chilometri quadrati e ... iltempo.it

L’Ucraina ha già vinto. A caro prezzo ma ha vinto. La Russia pensava di conquistarla in tre giorni. Sono 4 anni che non avanza di un metro e migliaia i soldati russi morti nelle campagna e città ucraine. L’Ucraina per Putin è come l’Afghanistan per Brežnev. x.com

Guerra Ucraina, Putin: Russia avanza su tutto il fronte, ma siamo pronti a soluzione pacificaDopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del Forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si ... ilmessaggero.it