La Russia avanza in Africa mentre l’Occidente guarda altrove L’accordo con il Madagascar

La Russia sta rafforzando la propria presenza in Africa, in particolare attraverso un accordo con il Madagascar. Mentre le nazioni occidentali sono impegnate in altre questioni, Mosca continua a espandersi nel continente africano, approfittando di questa situazione. La strategia si traduce in un avanzamento dei rapporti diplomatici e commerciali, con un focus specifico sulla regione.

La Russia sta consolidando la propria presenza in Africa sfruttando una fase di distrazione strategica delle principali potenze occidentali. Mentre gli Stati Uniti restano assorbiti dal confronto con l’Iran – con implicazioni dirette sulla stabilità regionale e sui mercati energetici globali – e l’Europa si concentra sulle ricadute economiche della crisi, Mosca si muove lungo le periferie del sistema internazionale. Il caso del Madagascar rende evidente questa dinamica. Negli ultimi mesi la Russia ha rafforzato i rapporti con la nuova leadership militare del Paese, fornendo equipaggiamenti, addestramento e sostegno politico. Non si tratta di... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Russia avanza in Africa mentre l’Occidente guarda altrove. L’accordo con il Madagascar Leggi anche: La Cina sta per sfidare Starlink con i satelliti, mentre Trump guarda altrove Parco inclusivo abbandonato, Bendotti: “Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove”La consigliera comunale di opposizione torna ad accendere i riflettori sull'area giochi in viale Marconi nel degrado: “Esempio di indifferenza... Temi più discussi: Kill zone | L'Ucraina ormai riesce a eliminare i soldati russi prima che arrivino al fronte; ZELENSKY IN DIFFICOLTÀ, LA RUSSIA PREME | LA GUERRA CHE NON SI RACCONTA; Tusk: il ritiro americano dalla Nato sembra il piano dei sogni di Putin; Il cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa funzionerà questa volta?. La Russia avanza in Africa mentre l’Occidente guarda altrove. L’accordo con il MadagascarLa Russia sta consolidando la propria presenza in Africa sfruttando una fase di distrazione strategica delle principali potenze occidentali. Mentre gli Stati Uniti restano assorbiti dal confronto con ... formiche.net Dal gaming al fronte, così la Russia recluta giovani africani per spedirli in guerra in UcrainaIl reclutamento militare in Africa attira giovani con videogiochi e false promesse di lavoro, inviandoli a combattere in Ucraina o a lavorare nelle fabbriche di droni in Russia ... wired.it La Russia sta perdendo la guerra. Non nel senso che sta cedendo il territorio conquistato: controlla ancora il 20% dell'Ucraina, e nessuno scenario realistico prevede che l’Ucraina riconquisti tutto nel breve periodo. Ma gli obiettivi dell'invasione erano altri: reg - facebook.com facebook