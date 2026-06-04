A partire dal 2026, i medici specializzati in sessuologia scompariranno dal sistema sanitario russo. Al loro posto, arriveranno 16 figure mediche dedicate alla longevità e alla salute preventiva. Questi professionisti sostituiranno i sessuologi, i cui servizi non saranno più offerti. La riorganizzazione riguarda una revisione delle specializzazioni mediche, che eliminerà alcune figure professionali a favore di nuove competenze.

Quali 16 figure mediche spariranno dal sistema sanitario russo?. Chi prenderà il posto dei sessuologi dopo il 2026?. Come cambierà l'approccio alla salute per aumentare la longevità?. Perché il governo ha deciso di eliminare i diabetologi?.? In Breve Eliminazione di 16 figure mediche e introduzione di 11 nuovi ruoli dal 1 settembre 2026.. Sessuologia affidata a psichiatri e psicologi con formazione aggiuntiva dopo la transizione.. Rimozione di batteriologi, virologi e parassitologi prevista per il 1 settembre 2028.. Obiettivo contrastare l'aspettativa di vita maschile russa ferma a 68 anni.. La Russia rivoluziona il sistema sanitario: addio ai sessuologi e debutto del medico della longevità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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