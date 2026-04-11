Addio a nonna Rina | scompare a 110 anni il simbolo della longevità

La comunità di Condove si appresta a salutare Barbara Quenda, conosciuta come nonna Rina, deceduta all’età di 110 anni. La donna è considerata un esempio di longevità e rappresenta un punto di riferimento per molti abitanti della zona. La sua scomparsa segna la perdita di una figura molto nota e stimata nel territorio. La famiglia e i residenti si preparano a rendere omaggio alla lunga vita di Rina.

La comunità di Condove si prepara a dare l’ultimo saluto a Barbara Quenda, figura simbolo della longevità piemontese, che ha lasciato il mondo all’età di 110 anni. La scomparsa della donna, conosciuta affettuosamente come nonna Rina, avviene dopo aver festeggiato il suo centesimo complebi più dieci lo scorso dicembre. Nata ad Almese durante il periodo della Prima guerra mondiale, la protagonista di questa vicenda ha rappresentato per decenni un legame vivente con le tradizioni della Val di Susa. Dopo una lunga vita trascorsa lavorando nella macelleria locale insieme al marito Angelo Martoia, aveva scelto di trascorrere vent’anni in Liguria prima di fare ritorno definitivo tra le proprie montagne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a nonna Rina: scompare a 110 anni il simbolo della longevità Un simbolo del Conero. Addio alla storica fondatrice della piadineria "Da Rina"Un luogo semplice ed accogliente, posto all’ombra del Monte Conero, in cui fermarsi, dimenticare l’orologio, respirare aria pulita e mangiare una... Leggi anche: Poggio in lutto, addio a Rina Paoletti: era l'anima della storica piadineria “Da Rina”