Garcia l' italiano | Il Belgio aspetta Lukaku De Bruyne è il mio genio

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario tecnico della nazionale belga ha dichiarato che Lukaku non sarà in campo dall'inizio, ma è considerato molto importante. Ha anche definito De Bruyne un “genio” e ha affermato che il torneo si svolgerà senza la presenza della nazionale italiana. La squadra attende l’arrivo del giocatore e si prepara alle partite.

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L’italiano è ancora scintillante, l’ambizione pure. Rudi Garcia prepara il suo primo Mondiale con la speranza di raggiungere i risultati che a tanti predecessori sono sfuggiti, nonostante la qualità della generazione d’oro del Belgio che ha illuso spesso la nazione.  Dove potete arrivare, Garcia?  "Intanto vogliamo passare il primo turno: sarebbe già un miglioramento rispetto al 2022. Poi vedremo, dipenderà anche dagli avversari che incontreremo. Come spirito, puntiamo ovviamente a restare in corsa fino a New York".  Per una volta non siete considerati tra i favoriti.  "Ci sono in ballo Francia, Spagna, Argentina, forse anche Inghilterra e Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Garcia "l'italiano": "Il Belgio aspetta Lukaku. De Bruyne è il mio genio"
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