Il commissario tecnico della nazionale belga ha dichiarato che Lukaku non sarà in campo dall'inizio, ma è considerato molto importante. Ha anche definito De Bruyne un “genio” e ha affermato che il torneo si svolgerà senza la presenza della nazionale italiana. La squadra attende l’arrivo del giocatore e si prepara alle partite.

L’italiano è ancora scintillante, l’ambizione pure. Rudi Garcia prepara il suo primo Mondiale con la speranza di raggiungere i risultati che a tanti predecessori sono sfuggiti, nonostante la qualità della generazione d’oro del Belgio che ha illuso spesso la nazione. Dove potete arrivare, Garcia? "Intanto vogliamo passare il primo turno: sarebbe già un miglioramento rispetto al 2022. Poi vedremo, dipenderà anche dagli avversari che incontreremo. Come spirito, puntiamo ovviamente a restare in corsa fino a New York". Per una volta non siete considerati tra i favoriti. "Ci sono in ballo Francia, Spagna, Argentina, forse anche Inghilterra e Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Garcia "l'italiano": "Il Belgio aspetta Lukaku. De Bruyne è il mio genio"

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