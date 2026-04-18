bergamo due uomini uccisi a colpi di pistola in zona industriale

Nella notte, due cittadini indiani sono stati trovati vittime di un agguato con colpi di pistola nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul possibile movente o sui responsabili dell’accaduto. La scena del crimine è stata sequestrata per gli accertamenti.

Due cittadini indiani sono stati uccisi nella notte da colpi di pistola nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio. Il movente è in corso di accertamento. Le vittime si trovavano all’esterno di un capannone – adibito a luogo di preghiera – dal quale erano uscite poco prima. Uno dei due uccisi era stato presidente del centro culturale Sikh. Si chiamavano Rajinder Singh e Gurmit Singh i due cittadini indiani uccisi. Entrambi avevano 48 anni: Rajinder Singh risiedeva nello stesso comune della Bassa bergamasca, mentre Gurmit Singh viveva ad Agnadello, nel Cremonese.🔗 Leggi su Lapresse.it

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