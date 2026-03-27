Tre uomini di nazionalità romena, di 20, 25 e 35 anni, sono stati fermati dalla polizia mentre tentavano di troncare tubi in ferro con una smerigliatrice all’interno di un ex stabilimento situato nella zona industriale di Catania. Le forze dell’ordine li hanno sorpresi mentre operavano sui tubi, che sembrano far parte di alcune tettoie presenti nell’area.

Tre cittadini romeni di 20, 25 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia perché sorpresi a tranciare, armati di flex, dei tubi in ferro di alcune tettoie presenti in un ex stabilimento della Zona industriale di Catania. I tre sono stati visti in azione da una guardia giurata che ha chiesto l’intervento dei poliziotti, tramite la sala operativa della questura di Catania. Non appena i ladri hanno compreso di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga tra i campi vicini, abbandonando sul posto un gruppo elettrogeno che avevano portato appositamente per alimentare dal punto di vista elettrico il flex e mettere a segno il colpo. Nel frattempo, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha raggiunto lo stabilimento, scorgendo i tre in fuga. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Sorpresi a tagliare tubi in ferro in un ex stabilimento della zona industriale: tre arrestati

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Sorpresi a tagliare tubi di ferro