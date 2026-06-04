Un uomo straniero è stato fermato dalla Polizia di Stato nel centro di Salerno il 2 giugno. Durante l'intervento, è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito, avrebbe rubato telefonini a turisti sul lungomare della città. Successivamente, è stato espulso.

È stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale il marocchino fermato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 2 giugno scorso nel centro di Salerno. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaccio di droga sul lungomare di Salerno: denunciato uno stranieroQuesta mattina a Salerno, gli agenti dell’Upg Sp della Polizia di Stato hanno effettuato controlli sul lungomare cittadino.

Lotta all'immigrazione irregolare: straniero espulso dalla Questura di SalernoGli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto.

Temi più discussi: Ruba il telefono a una coppia di turisti e poi chiede riscatto. Arrestato; Ruba il cellulare a una turista, poi chiede 170 euro per riconsegnarlo alla stessa. La Polizia di Stato arresta per estorsione tunisino pluripregiudicato; Rolex borse griffate e telefonini rubati ai turisti in città | in via Preneste recuperato un tesoro da 30mila euro.

Ruba telefonini a turisti sul lungomare di Salerno: straniero espulso ift.tt/cU51pWw ift.tt/VJcp8ht x.com

Ruba smartphone ai turisti che fanno il bagno a Lido Mappatella, bloccato tra la folla dalla Polizia LocaleUn uomo è stato bloccato dalla Polizia Locale mentre rubava uno smartphone ai turisti sulla spiaggia del Lido Mappatella sul Lungomare di Napoli ... fanpage.it

Ruba i telefoni a due turisti che fanno il bagno al Lido MappatellaGli agenti hanno inoltre raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le verifiche su eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza ... ilfattovesuviano.it