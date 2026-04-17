Spaccio di droga sul lungomare di Salerno | denunciato uno straniero

Questa mattina a Salerno, gli agenti dell’Upg Sp della Polizia di Stato hanno effettuato controlli sul lungomare cittadino. Durante le verifiche, un uomo di nazionalità gamba è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 14 grammi. A seguito del controllo, lo straniero è stato denunciato per spaccio di droga. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni mirate al contrasto del traffico illecito sulla zona.

Nuovo arresto per droga a Salerno. Questa mattina gli agenti dell'Upg Sp della Polizia di Stato hanno svolto una serie di controlli sul lungomare cittadino, durante i quali un cittadino del Gambia è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 14.56 grammi. Lo straniero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ruba scarpe da donna in un negozio e fugge: denunciato uno straniero a SalernoPolizia in azione, il 31 gennaio: è stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino accusato di furto aggravato, dopo aver messo a segno... Spaccio, furto e ricettazione: straniero pluripregiudicato espulso da SalernoNei giorni scorsi la Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un georgiano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arrestato 35enne di Buccinasco per detenzione di droga ai fini di spaccio; Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano: arrestata giovane di Penne; Spaccio di droga, un arresto nel Locarnese; Hashish giallo ad alto THC e crack: il tesoretto della droga nella Panda diretta a Valmontone. Maxi operazione antidroga sul litorale di Roma: 5 arresti, sequestrati 1,5 kg di droga tra Ostia e AciliaUna vasta attività di controllo straordinario sul litorale romano ha portato a un duro colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili tra Ostia e il quadrante sud della Capi ... msn.com Smantellata dai Carabinieri una base di spaccio nei boschi a CorsignanoSIENA. Prosegue senza sosta l’offensiva dell'Arma contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno delle aree boschive della ... ilcittadinoonline.it Spaccio di droga: stop all'attenuante della lieve entità Emendamento al Decreto Sicurezza approvato in Senato: i pusher abituali non potranno più avere ... - facebook.com facebook Con un emendamento al Decreto Sicurezza approvato in Senato, arriva un’ulteriore stretta contro lo spaccio di droga: anche quello di lieve entità potrà essere punito con la reclusione. Mentre la sinistra si straccia le vesti e grida alla repressione, noi siamo cert x.com